Soirée Guinguette Dives-sur-Mer

Soirée Guinguette Dives-sur-Mer vendredi 15 août 2025.

Soirée Guinguette

Port Guillaume Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Une animation au charme rétro, en plein air sur les bords de la Dives animée par un talentueux orchestre.

Port Guillaume Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 60 86 93 71

English : Soirée Guinguette

A charming retro animation, in the open air on the banks of the Dives!

German : Soirée Guinguette

Eine Veranstaltung mit Retro-Charme, unter freiem Himmel am Ufer des Flusses Dives, die von einem talentierten Orchester angeführt wird.

Italiano :

Un evento all’aperto dal fascino retrò sulle rive del fiume Dives, ospitato da un’orchestra di talento.

Espanol :

Un encantador evento retro al aire libre a orillas del río Dives, amenizado por una orquesta de gran talento.

