Soirée Guinguette enchantée aux Thermes
Thermes de Jonzac
Jonzac
3 juillet 2025 17:00

Charente-Maritime

Soirée Guinguette enchantée aux Thermes Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-07-03 17:00:00

fin : 2025-07-03 22:00:00

2025-07-03

Ouverture exceptionnelle du parc Thermal de 17h à 22h, profitez de l’événement pour vous détendre dans une ambiance guinguette, ouverte à tous. Au programme musique, gourmandise et jeux, Les artisans des Ateliers de la corderie feront des démonstrations.

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 55 96 jonzac@chainethermale.fr

English :

Exceptional opening of the Parc Thermal from 5pm to 10pm, take advantage of the event to relax in a guinguette atmosphere, open to all. Music, gourmet delights and games are on the program, with demonstrations by craftsmen from Ateliers de la Corderie.

German :

Sonderöffnung des Parc Thermal von 17 bis 22 Uhr. Nutzen Sie die Veranstaltung, um sich in einer Guinguette-Atmosphäre zu entspannen, die für alle offen ist. Auf dem Programm stehen Musik, Leckereien und Spiele. Die Handwerker der Ateliers de la corderie werden ihre Arbeit vorführen.

Italiano :

Apertura eccezionale del Parco Termale dalle 17 alle 22. Approfittate dell’evento per rilassarvi in un’atmosfera da guinguette, aperta a tutti. In programma: musica, cibo, giochi e dimostrazioni degli artigiani degli Ateliers de la Corderie.

Espanol :

Apertura excepcional del Parque Termal de 17:00 a 22:00. Aproveche para relajarse en un ambiente guinguette, abierto a todos. El programa incluirá música, comida y juegos, y demostraciones de artesanos de los Ateliers de la Corderie.

