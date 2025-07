Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn

Soirée Guinguette et Concert Live Au Fil de l’Eau Sauveterre-de-Béarn samedi 2 août 2025.

Soirée Guinguette et Concert Live

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 19:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Le groupe local « H On The Rocks » vous accompagne le temps d’un soir en musique, avec au programme des reprises rock, pop, … qui vous feront valser le long des berges du gave.

Rejoignez-nous pour une soirée d’été pétillante et gourmande les pieds dans l’eau.

Barbecue à partir de 19h30.

Concert à partir de 20h00. .

Au Fil de l’Eau 523 chemin du moulin Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 28 13 98

