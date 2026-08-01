Soirée guinguette Feu d’artifice Mézières-sous-Lavardin
samedi 29 août 2026 · Mézières-sous-Lavardin
Informations pratiques
Mézières-sous-Lavardin
Soirée guinguette Feu d’artifice
Mézières-sous-Lavardin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Soirée guinguette et feu d’artifice organisé par le Comité des Fêtes de Mézières-sous-Lavardin
Soirée guinguette et feu d’artifice
Entrée gratuite Parc de la Guêpe à Mézières-sous-Lavardin
Organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 29 août
Concert, bal, restauration, buvette
Avec le groupe Mi-gratteurs .
Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire comitefetes.mezieres@gmail.com
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English :
Open-air dance party and fireworks display organized by the Mézières-sous-Lavardin Festival Committee
L’événement Soirée guinguette Feu d’artifice Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Sillé-Le-Guillaume