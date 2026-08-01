Informations pratiques

Mézières-sous-Lavardin

Soirée guinguette Feu d’artifice

Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Soirée guinguette et feu d’artifice organisé par le Comité des Fêtes de Mézières-sous-Lavardin

Soirée guinguette et feu d’artifice

Entrée gratuite Parc de la Guêpe à Mézières-sous-Lavardin

Organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 29 août

Concert, bal, restauration, buvette

Avec le groupe Mi-gratteurs .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire comitefetes.mezieres@gmail.com

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English :

Open-air dance party and fireworks display organized by the Mézières-sous-Lavardin Festival Committee

L’événement Soirée guinguette Feu d’artifice Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Sillé-Le-Guillaume