Soirée guinguette Hautefage-la-Tour

Soirée guinguette Hautefage-la-Tour vendredi 4 juillet 2025.

Soirée guinguette

City Stade Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-04 17:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

2025-07-04

Ouverture d’une guinguette avec musique, prêt de jeux de société, de boules de pétanque, de ballons divers et de jeux de fléchettes.

Restauration et boissons sur place.

City Stade Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20

English : Soirée guinguette

Opening of a guinguette with music, loan of board games, boules, various balls and darts.

Catering and drinks on site.

German : Soirée guinguette

Eröffnung eines Heurigen mit Musik, Verleih von Gesellschaftsspielen, Boulekugeln, verschiedenen Bällen und Dartspielen.

Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Apertura di una guinguette con musica, prestito di giochi da tavolo, bocce, palle varie e freccette.

Cibo e bevande disponibili in loco.

Espanol : Soirée guinguette

Apertura de una guinguette con música, préstamo de juegos de mesa, bolas de petanca, bolas diversas y dardos.

Comida y bebida disponibles in situ.

L’événement Soirée guinguette Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Villeneuve Vallée du Lot