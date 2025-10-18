Soirée guinguette BIVILLE La Hague

BIVILLE 7 Rue Thomas Helye La Hague Manche

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18 01:00:00

2025-10-18

Soirée guinguette à Biville

* Cours de danse et concours de la meilleure tenue,

* Concert Brunette and the Moonshiners,

* DJ Set.

1 boisson offerte.

Snack Bar avec des produits locaux boissons, charcuterie, frite, fromages et dessert. .

BIVILLE 7 Rue Thomas Helye La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 81 76 42 99

