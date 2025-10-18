Soirée guinguette BIVILLE La Hague
Soirée guinguette BIVILLE La Hague samedi 18 octobre 2025.
Soirée guinguette
BIVILLE 7 Rue Thomas Helye La Hague Manche
Début : 2025-10-18 18:00:00
fin : 2025-10-18 01:00:00
Soirée guinguette à Biville
* Cours de danse et concours de la meilleure tenue,
* Concert Brunette and the Moonshiners,
* DJ Set.
1 boisson offerte.
Snack Bar avec des produits locaux boissons, charcuterie, frite, fromages et dessert. .
BIVILLE 7 Rue Thomas Helye La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 81 76 42 99
