Soirée guinguette Le Buisson-de-Cadouin

Pécany Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-23

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

Tous les mercredis, vivez une soirée estivale inoubliable au Domaine de Pécany à Paleyrac avec Ô Kas Krout, une guinguette festive et gourmande au cœur du Périgord !

Au programme :

Concerts live pour une ambiance conviviale et musicale

16/07 The 2 of Us

23/07 French Kiss

30/07 Twin Roster

06/08 The 2 of Us

13/08 Twin Roster

20/08 Louise D

️ Repas typiquement périgourdin autour du canard

Crêpes pour finir sur une touche de douceur

‍♀️ Piscine ouverte

Une expérience authentique et chaleureuse, dans un cadre verdoyant entre Dordogne et bastides.

Ouvert à tous petits et grands pour partager un bon moment en famille ou entre amis ! .

Pécany Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 28 07 20

