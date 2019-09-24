Soirée Guinguette Campus Sainte Catherine Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Soirée Guinguette

Campus Sainte Catherine 202 Rue de Saint-Aubin Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Soirée Guinguette au Campus Sainte Catherine le jeudi 24 septembre à 19h. Réservez votre table – Repas à la carte (moules-frites, planches, boissons…)

Soirée Guinguette au Campus Sainte Catherine ?

Prolongez l’été avec une soirée conviviale organisée par nos élèves de Bac Pro ! ????

Jeudi 24 septembre à 19 h

Au menu : planches apéro, moules-frites, tenders-frites…

Retrouvez le menu complet sur notre site internet.

Un grand merci à l’IME de Vaurouzé, qui a réalisé le mobilier spécialement conçu pour créer une véritable ambiance guinguette.

Pensez à réserver votre table

Campus Sainte Catherine

202 rue de Saint-Aubin – Le Mans .

Campus Sainte Catherine 202 Rue de Saint-Aubin Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Guinguette Night at Campus Sainte Catherine on Thursday, September 24, at 7:00 p.m. Reserve your table—à la carte dining (mussels and fries, platters, drinks…)

L’événement Soirée Guinguette Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par CDT72