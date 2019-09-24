Soirée Guinguette Campus Sainte Catherine Le Mans
jeudi 24 septembre 2026 · Campus Sainte Catherine · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Soirée Guinguette
Campus Sainte Catherine 202 Rue de Saint-Aubin Le Mans Sarthe
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Soirée Guinguette au Campus Sainte Catherine le jeudi 24 septembre à 19h. Réservez votre table – Repas à la carte (moules-frites, planches, boissons…)
Soirée Guinguette au Campus Sainte Catherine ?
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Jeudi 24 septembre à 19 h
Au menu : planches apéro, moules-frites, tenders-frites…
Retrouvez le menu complet sur notre site internet.
Un grand merci à l’IME de Vaurouzé, qui a réalisé le mobilier spécialement conçu pour créer une véritable ambiance guinguette.
Pensez à réserver votre table
Campus Sainte Catherine
202 rue de Saint-Aubin – Le Mans .
Campus Sainte Catherine 202 Rue de Saint-Aubin Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Guinguette Night at Campus Sainte Catherine on Thursday, September 24, at 7:00 p.m. Reserve your table—à la carte dining (mussels and fries, platters, drinks…)
L’événement Soirée Guinguette Le Mans a été mis à jour le 2026-09-07 par CDT72
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