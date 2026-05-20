Soirée Guinguette Site de la Rigole Le Quillio
Soirée Guinguette Site de la Rigole Le Quillio vendredi 28 août 2026.
Le Quillio
Soirée Guinguette
Site de la Rigole La Guinguette Quilliotaise Le Quillio Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
La Guinguette Quilliotaise vous donne rendez-vous sur le site de la Rigole.
Soirée concert. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. .
Site de la Rigole La Guinguette Quilliotaise Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 14 47 56
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English :
L’événement Soirée Guinguette Le Quillio a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Centre
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