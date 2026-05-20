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Soirée Guinguette Site de la Rigole Le Quillio

Soirée Guinguette Site de la Rigole Le Quillio vendredi 28 août 2026.

Lieu : Site de la Rigole

Adresse : La Guinguette Quilliotaise

Ville : 22460 Le Quillio

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Le Quillio

Soirée Guinguette

Site de la Rigole La Guinguette Quilliotaise Le Quillio Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

La Guinguette Quilliotaise vous donne rendez-vous sur le site de la Rigole.
Soirée concert. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.   .

Site de la Rigole La Guinguette Quilliotaise Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 14 47 56 

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English :

L’événement Soirée Guinguette Le Quillio a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Bretagne Centre

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