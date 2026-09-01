Soirée Guinguette Lisors
vendredi 11 septembre 2026 · Lisors
Informations pratiques
Lisors
Soirée Guinguette
4 Route de Mortemer Lisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le comité des fêtes de Lisors organise une Guinguette le vendredi 11 septembre 2026 dès 18h au profite du voyage découverte de l’Ecole Louis Pasteur du groupe Ménesqueville-Touffreville Lisors.
A l’ancienne école de Lisors, soirée conviviale et festive, ambiance musicale garantie.
Concert à 20h.
Buvette, restauration et jeux en bois dans la cour de l’école.
Venez nombreux ! .
4 Route de Mortemer Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 11 39
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English : Soirée Guinguette
L’événement Soirée Guinguette Lisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lyons Andelle