Informations pratiques

Lisors

Soirée Guinguette

4 Route de Mortemer Lisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le comité des fêtes de Lisors organise une Guinguette le vendredi 11 septembre 2026 dès 18h au profite du voyage découverte de l’Ecole Louis Pasteur du groupe Ménesqueville-Touffreville Lisors.

A l’ancienne école de Lisors, soirée conviviale et festive, ambiance musicale garantie.

Concert à 20h.

Buvette, restauration et jeux en bois dans la cour de l’école.

Venez nombreux ! .

4 Route de Mortemer Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 11 39

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English : Soirée Guinguette

L’événement Soirée Guinguette Lisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Lyons Andelle