Informations pratiques

Mollau

Soirée guinguette

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cette soirée conviviale : buvette et petite restauration, feu d’artifice

Au programme de cette soirée conviviale : buvette et petite restauration, feu d’artifice 0 .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80

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English :

On the program for this fun-filled evening: refreshments and light snacks, fireworks

L’événement Soirée guinguette Mollau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin