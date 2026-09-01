Soirée guinguette Mollau
samedi 19 septembre 2026 · Mollau
Informations pratiques
Mollau
Soirée guinguette
Mollau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cette soirée conviviale : buvette et petite restauration, feu d’artifice
Au programme de cette soirée conviviale : buvette et petite restauration, feu d’artifice 0 .
Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80
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English :
On the program for this fun-filled evening: refreshments and light snacks, fireworks
L’événement Soirée guinguette Mollau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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