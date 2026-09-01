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AGENDA · Mollau

Soirée guinguette Mollau

samedi 19 septembre 2026 · Mollau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
68470 Mollau
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Mollau

Soirée guinguette

Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Au programme de cette soirée conviviale : buvette et petite restauration, feu d’artifice
Au programme de cette soirée conviviale : buvette et petite restauration, feu d’artifice 0  .

Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 86 52 10 80 

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English :

On the program for this fun-filled evening: refreshments and light snacks, fireworks

L’événement Soirée guinguette Mollau a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin

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