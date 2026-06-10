Soirée Guinguette Parc de la Mairie Virelade
Soirée Guinguette Parc de la Mairie Virelade samedi 4 juillet 2026.
Rejoignez-nous pour commencer l’été lors de notre Soirée Guinguette, dans le parc de la Mairie, le samedi 4 juillet à partir de 19 h.
Au programme :
– Animation Guinguette au son des chansons françaises et décalées du duo Frangipane & Cie
– Restauration Moules/Frites – 12 €, sur réservation
– Buvette sur place
avec la participation de l’association vireladaise Temps Libre Vireladais.
Réservation disponible du repas auprès de Laurent au 06.17.74.69.41 ou sur internet sur le site de l’association www.leslogesvirelartdaise.fr