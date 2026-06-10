Soirée Guinguette Parc de la Mairie Virelade

Rejoignez-nous pour commencer l’été lors de notre Soirée Guinguette, dans le parc de la Mairie, le samedi 4 juillet à partir de 19 h.

Au programme :

– Animation Guinguette au son des chansons françaises et décalées du duo Frangipane & Cie

– Restauration Moules/Frites – 12 €, sur réservation

– Buvette sur place

avec la participation de l’association vireladaise Temps Libre Vireladais.

Réservation disponible du repas auprès de Laurent au 06.17.74.69.41 ou sur internet sur le site de l’association www.leslogesvirelartdaise.fr