Soirée guinguette Plabennec

Soirée guinguette Plabennec lundi 14 juillet 2025.

Soirée guinguette

Autour du Lac Plabennec Finistère

Début : 2025-07-14 17:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Cet évènement est organisé par la Ville de Plabennec avec la participation des associations plabennecoises et de MC Event. Venez profiter des structures gonflables (le château clown et les crocodiles géants) et des jeux en bois géants. Au programme également un atelier grimage, des animations musicales, ainsi que des stands crêpes, glaces artisanales. Buvette et restauration sur place. Ouvert à tous. .

Autour du Lac Plabennec 29860 Finistère Bretagne

