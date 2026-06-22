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Soirée guinguette Rarécourt

Soirée guinguette Rarécourt

Soirée guinguette Rarécourt vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
4 La Grande Voie
Ville
55120 Rarécourt
Département
Meuse
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Rarécourt

Soirée guinguette

4 La Grande Voie Rarécourt Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Dans une ambiance chaleureuse et champêtre sous les étoiles, venez profiter d’un moment de partage en famille ou entre amis avec Mickaël Clément et ses musiciens, en concert à partir de 20h30. Buvette et barbecue.Tout public
0  .

4 La Grande Voie Rarécourt 55120 Meuse Grand Est +33 7 50 06 66 07  comitedesfetesrarecourt@gmail.com

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English :

In a warm, rustic atmosphere under the stars, come enjoy a special evening with family or friends featuring Mickaël Clément and his band, in concert starting at 8:30 p.m. Refreshments and barbecue available.

L’événement Soirée guinguette Rarécourt a été mis à jour le 2026-06-22 par OT DU PAYS D’ARGONNE