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AGENDA · Saint-Aubin-de-Branne

Soirée Guinguette Saint-Aubin-de-Branne

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Aubin-de-Branne

Soirée Guinguette Saint-Aubin-de-Branne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Saint Aubin de Branne, jardin municipal
Ville
33420 Saint-Aubin-de-Branne
Département
Gironde
Tarif

Saint-Aubin-de-Branne

Soirée Guinguette

Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le Comité d’Animation de Saint Aubin de Branne vous convie à sa Soirée Guinguette !
Sous le chapiteau ouvert musique et ambiance, repas complet avec grillades au feu de bois.
Merci de réserver à l’avance.
Pensez à venir avec vos couverts !   .

Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 04 94 

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English : Soirée Guinguette

L’événement Soirée Guinguette Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Castillon-Pujols