Informations pratiques

Saint-Aubin-de-Branne

Soirée Guinguette

Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité d’Animation de Saint Aubin de Branne vous convie à sa Soirée Guinguette !

Sous le chapiteau ouvert musique et ambiance, repas complet avec grillades au feu de bois.

Merci de réserver à l’avance.

Pensez à venir avec vos couverts ! .

Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 04 94

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English : Soirée Guinguette

L’événement Soirée Guinguette Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Castillon-Pujols