Soirée Guinguette Saint-Aubin-de-Branne
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Aubin-de-Branne
Informations pratiques
Saint-Aubin-de-Branne
Soirée Guinguette
Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Comité d’Animation de Saint Aubin de Branne vous convie à sa Soirée Guinguette !
Sous le chapiteau ouvert musique et ambiance, repas complet avec grillades au feu de bois.
Merci de réserver à l’avance.
Pensez à venir avec vos couverts ! .
Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 04 94
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English : Soirée Guinguette
L’événement Soirée Guinguette Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Castillon-Pujols