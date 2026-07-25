Informations pratiques

Saint-Maixme-Hauterive

Soirée Guinguette

0 route de Hauterive Saint-Maixme-Hauterive Eure-et-Loir

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Samedi soir, prolongez l’expérience avec notre Soirée Guinguette dès 19h00 ambiance festive, musique et bonne humeur au rendez-vous !

Venez passer un merveilleux moment en famille ou entre amis dans un cadre unique !

Réservations obligatoires pour le Cluedo et la Guinguette

contact@lelabyrintheduthimerais.com

07 75 71 77 32

On vous attend nombreux pour un week-end festif au Labyrinthe du Thimerais ! 22 .

0 route de Hauterive Saint-Maixme-Hauterive 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 71 77 32 contact@lelabyrintheduthimerais.com

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English :

On Saturday evening, extend the experience with our Guinguette Night starting at 7:00 p.m.: a festive atmosphere, music, and good vibes await!

L’événement Soirée Guinguette Saint-Maixme-Hauterive a été mis à jour le 2026-07-25 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX