Soirée Guinguette Saint-Maixme-Hauterive
samedi 22 août 2026 · Saint-Maixme-Hauterive
Informations pratiques
Saint-Maixme-Hauterive
Soirée Guinguette
0 route de Hauterive Saint-Maixme-Hauterive Eure-et-Loir
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Samedi soir, prolongez l’expérience avec notre Soirée Guinguette dès 19h00 ambiance festive, musique et bonne humeur au rendez-vous !
Venez passer un merveilleux moment en famille ou entre amis dans un cadre unique !
Réservations obligatoires pour le Cluedo et la Guinguette
contact@lelabyrintheduthimerais.com
07 75 71 77 32
On vous attend nombreux pour un week-end festif au Labyrinthe du Thimerais ! 22 .
0 route de Hauterive Saint-Maixme-Hauterive 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 71 77 32 contact@lelabyrintheduthimerais.com
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English :
On Saturday evening, extend the experience with our Guinguette Night starting at 7:00 p.m.: a festive atmosphere, music, and good vibes await!
L’événement Soirée Guinguette Saint-Maixme-Hauterive a été mis à jour le 2026-07-25 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX