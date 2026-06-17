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Soirée Guinguette Saint Germain de Marencennes Saint-Pierre-La-Noue

Soirée Guinguette Saint Germain de Marencennes Saint-Pierre-La-Noue samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Saint Germain de Marencennes

Adresse : Pré bègue

Ville : 17700 Saint-Pierre-La-Noue

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-La-Noue

Soirée Guinguette

Saint Germain de Marencennes Pré bègue Saint-Pierre-La-Noue Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :
2026-07-25

La mairie de Saint Pierre La Noue organise une soirée guinguette de 18h à 22h.
Guinguette avec food truck et animation musicale par le groupe Ladysteph.
Accès libre.
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Saint Germain de Marencennes Pré bègue Saint-Pierre-La-Noue 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   evenementiel.stpierrelanoue@outlook.fr

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English :

The Saint Pierre La Noue Town Hall is hosting a guinguette evening from 6:00 p.m. to 10:00 p.m.
The guinguette will feature a food truck and musical entertainment by the band Ladysteph.
Free admission.

L’événement Soirée Guinguette Saint-Pierre-La-Noue a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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