Soirée Guinguette Sarron
Soirée Guinguette Sarron vendredi 27 février 2026.
Soirée Guinguette
Sarron Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Soirée guinguette organisée par le CDF
Tourin, magret de canard au barbecue et gratin dauphinois, salade, fromage, verrine de tiramisu et café
15€
06 11 83 47 74 .
Sarron 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 83 47 74
English : Soirée Guinguette
