Soirée Guinguette

Sarron Landes

Soirée guinguette organisée par le CDF

Tourin, magret de canard au barbecue et gratin dauphinois, salade, fromage, verrine de tiramisu et café

15€

06 11 83 47 74 .

Sarron 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 83 47 74

