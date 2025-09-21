Soirée Guinguette Sommelonne
Soirée Guinguette Sommelonne dimanche 21 septembre 2025.
Soirée Guinguette
Sommelonne Meuse
Gratuit
Gratuit
Début : Dimanche 2025-09-21 18:00:00
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 18:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Soirée guinguette et concert gratuit avec Les Chaussettes Sales .
Restauration et buvette sur place.Tout public
Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58
English :
Guinguette evening and free concert with « Les Chaussettes Sales ».
Food and refreshments on site.
German :
Guinguette-Abend und kostenloses Konzert mit « Les Chaussettes Sales ».
Restauration und Getränke vor Ort.
Italiano :
Serata di guinguette e concerto gratuito con « Les Chaussettes Sales ».
Cibo e rinfreschi in loco.
Espanol :
Noche de guinguettes y concierto gratuito con « Les Chaussettes Sales ».
Comida y refrescos in situ.
L’événement Soirée Guinguette Sommelonne a été mis à jour le 2025-08-25 par OT SUD MEUSE