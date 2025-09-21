Soirée Guinguette Sommelonne

Soirée Guinguette Sommelonne dimanche 21 septembre 2025.

Soirée Guinguette

Sommelonne Meuse

Soirée guinguette et concert gratuit avec Les Chaussettes Sales .

Restauration et buvette sur place.Tout public

Sommelonne 55170 Meuse Grand Est +33 6 87 53 37 58

English :

Guinguette evening and free concert with « Les Chaussettes Sales ».

Food and refreshments on site.

German :

Guinguette-Abend und kostenloses Konzert mit « Les Chaussettes Sales ».

Restauration und Getränke vor Ort.

Italiano :

Serata di guinguette e concerto gratuito con « Les Chaussettes Sales ».

Cibo e rinfreschi in loco.

Espanol :

Noche de guinguettes y concierto gratuito con « Les Chaussettes Sales ».

Comida y refrescos in situ.

