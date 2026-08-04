Informations pratiques

Baracé

Soirée guinguette sur les bords du Loir à Prignes

Lieu-dit Prignes Baracé Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez à notre soirée guinguette, où convivialité et rythme se mêlent dans une ambiance dansante et festive !

Réservez dès maintenant et venez partager des moments de joie et de bonheur avec nous !

Un moment sympathique de partage en famille et entre amis.

Buvette et restauration sur place / Musique guinguette et DJ Nicolas

Au menu Cochon grillé à la broche

Tarif 25€/adulte et 12€ pour les enfants

Réservations au 06.61.96.60.82 et 06.43.24.78.02

Lieu-dit Prignes Baracé .

Lieu-dit Prignes Baracé 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 24 78 02

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English :

Come along to our guinguette evening, where conviviality and rhythm mingle in a festive, danceable atmosphere!

L’événement Soirée guinguette sur les bords du Loir à Prignes Baracé a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe