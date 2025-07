Soirée Guinguette Sury-en-Vaux

Soirée Guinguette Sury-en-Vaux samedi 19 juillet 2025.

Soirée Guinguette

Sury-en-Vaux Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Venez à notre soirée guinguette !

Profitez d’un cochon à la broche, d’une buvette animée et d’un DJ pour rythmer la fête.

Dansez sous les lampions et savourez une ambiance conviviale et festive.

Ne manquez pas cette soirée unique pleine de délices et de bonne humeur !

Sury-en-Vaux 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 40 92

English :

Come to our guinguette party!

Enjoy a pig on a spit, a lively refreshment bar and a DJ to keep the party going.

Dance under the lanterns and enjoy the friendly, festive atmosphere.

Don’t miss this unique evening full of delights and good cheer!

German :

Kommen Sie zu unserem Guinguette-Abend!

Genießen Sie ein Schwein am Spieß, einen belebten Getränkestand und einen DJ, der den Rhythmus des Festes bestimmt.

Tanzen Sie unter den Lampions und genießen Sie die gesellige und festliche Atmosphäre.

Lassen Sie sich diesen einzigartigen Abend voller Köst

Italiano :

Partecipate alla nostra serata delle guinguette! Godetevi il maiale allo spiedo, un vivace bar e un DJ per far continuare la festa. Ballate sotto le lanterne e godetevi l’atmosfera amichevole e festosa. Non perdetevi questa serata unica, piena di delizie e di allegria!

Espanol :

¡Ven a nuestra velada guinguette!

Disfruta de un cochinillo al espeto, un animado bar de refrescos y un DJ que animará la fiesta.

Baila bajo los farolillos y disfruta de un ambiente festivo y agradable.

No se pierda esta velada única llena de delicias y buen humor

L’événement Soirée Guinguette Sury-en-Vaux a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois