Soirée Guinguette Église du vieux bourg Torcy 14 juillet 2025 16:00

Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-14 16:00:00

La soirée Guinguette du 14 juillet sur le parvis de l’église du Bourg célèbrera la fête nationale.

Au programme

– cocktails, boissons et restauration sur place proposés par le comité de jumelage,

– animation musicale par Dominique Calarco,

– parquet de danse,

– jeux et stand photo petits et grands pourront s’amuser avec des jeux pour tous les âges et immortaliser la soirée au stand photo. N’hésitez pas à partager vos plus belles images pour garder ensemble de jolis souvenirs. .

Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

