Soirée guinguette Vaumas
Soirée guinguette Vaumas samedi 6 juin 2026.
Soirée guinguette
Place du Chambon Vaumas Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée guinguette organisée par le comité des fêtes.
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Place du Chambon Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 78 66 77
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English :
Guinguette evening organized by the Comité des fêtes.
L’événement Soirée guinguette Vaumas a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire