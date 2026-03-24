Soirée guinguette

Place du Chambon Vaumas Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée guinguette organisée par le comité des fêtes.

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Place du Chambon Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 78 66 77

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English :

Guinguette evening organized by the Comité des fêtes.

L’événement Soirée guinguette Vaumas a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire