Soirée guinguette Vielle-Tursan
Soirée guinguette Vielle-Tursan samedi 13 juin 2026.
Vielle-Tursan
Soirée guinguette
Salle polyvalente Vielle-Tursan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée guinguette organisée par l’association @coeur à Vielle-Tursan le Samedi 13 juin à partir de 20h
Venez danser au son d’antan !
Vente de boissons et pâtisseries
Libre participation
Réservation au 06 85 25 84 48 .
Salle polyvalente Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48
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English : Soirée guinguette
L’événement Soirée guinguette Vielle-Tursan a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Aire Eugénie
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