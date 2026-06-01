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Soirée guinguette Vielle-Tursan

Soirée guinguette Vielle-Tursan

Soirée guinguette Vielle-Tursan samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 40320 Vielle-Tursan

Département : Landes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Vielle-Tursan

Soirée guinguette

Salle polyvalente Vielle-Tursan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée guinguette organisée par l’association @coeur à Vielle-Tursan le Samedi 13 juin à partir de 20h
Venez danser au son d’antan !
Vente de boissons et pâtisseries
Libre participation
Réservation au 06 85 25 84 48   .

Salle polyvalente Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48 

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Vielle-Tursan a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Aire Eugénie

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