Vielle-Tursan

Soirée guinguette

Salle polyvalente Vielle-Tursan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée guinguette organisée par l’association @coeur à Vielle-Tursan le Samedi 13 juin à partir de 20h

Venez danser au son d’antan !

Vente de boissons et pâtisseries

Libre participation

Réservation au 06 85 25 84 48 .

Salle polyvalente Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 25 84 48

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English : Soirée guinguette

L’événement Soirée guinguette Vielle-Tursan a été mis à jour le 2026-06-08 par Tourisme Aire Eugénie