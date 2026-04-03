Soirée guitares, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

Soirée guitares Vendredi 3 avril, 20h00 Café d’Abord Gironde

Gratuit,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T23:30:00+02:00

Venez profiter d’une soirée guitare acoustique conviviale en compagnie de Franck et de ses élèves !

Les adolescents et adultes des cours de guitare de l’ASCO vous interpréteront vos titres favoris.

Sur place : boissons et petite restauration pour combler les petites faims !

Café d’Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez écouter les progrès des élèves des cours de guitare de l’ASCO