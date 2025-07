Soirée Gypsy Place de la Libération Aix-en-Provence

Soirée Gypsy Place de la Libération Aix-en-Provence samedi 5 juillet 2025.

Soirée Gypsy

Samedi 5 juillet 2025 à partir de 19h. Place de la Libération Centre ville de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-05 19:00:00

2025-07-05

Paëlla géante suivie d’une soirée Gypsy organisée dans le cadre de la fête foraine de Luynes !

Envie de soleil dans l’assiette ? Ne manquez pas cette soirée avec un menu spécial 100% saveurs espagnoles.

Rendez-vous à la fête foraine de Luynes à partir de 19h.



Au menu :

→ Une délicieuse paella maison

→ Un verre de sangria

→ Une boisson au choix

→ Et une part de tarte aux pommes en dessert



Et ce n’est pas tout… la soirée continue avec une ambiance gypsy festive ! Préparez-vous à danser et profiter d’une soirée haute en couleurs et en musique.

Ambiance conviviale, bonne humeur et saveurs du Sud au rendez-vous !



Places limitées sur réservation uniquement ! .

Place de la Libération Centre ville de Luynes Aix-en-Provence 13080 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

English :

Giant paella followed by a Gypsy evening organized as part of the Luynes funfair!

German :

Riesige Paella, gefolgt von einem Gypsy-Abend, der im Rahmen der Kirmes von Luynes organisiert wird!

Italiano :

Paella gigante seguita da una serata gitana organizzata nell’ambito del luna park di Luynes!

Espanol :

Paella gigante seguida de una velada gitana organizada en el marco del parque de atracciones de Luynes

L’événement Soirée Gypsy Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence