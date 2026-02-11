Soirée gypsy Salle polyvalente Artix

Soirée gypsy

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Repas avec musique en live sur des airs espagnols avec le groupe Alegria Gypsy. .

Salle polyvalente Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 75 32 70

