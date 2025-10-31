Soirée Halloweeen Noyal

Soirée Halloweeen Noyal vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloweeen

Salle des fêtes Noyal Côtes-d’Armor

Bal des petits monstres à 19h et bal disco à partir de 22h.

Buvette et restauration sur place. Organisée par l’amicale laïque de l’école de Noyal. .

Salle des fêtes Noyal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 71 58 32

