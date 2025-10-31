Soirée Halloween à Bucey-les-Gy Bucey-lès-Gy

Ancienne école maternelle Bucey-lès-Gy

31 octobre 2025 16:30:00

2025-10-31

2025-10-31

Petits monstres et grands sorciers, préparez-vous pour une soirée terrifiante !

Rendez-vous vendredi 31 octobre 2025 à 16h45 à l’ancienne école maternelle de Bucey-les-Gy

Départ à 17h pour la grande chasse aux bonbons dans le village !

Après la récolte confection de sacs et dégustations d’Halloween.

⚠️ Inscriptions obligatoires avant le 27 octobre

leszanimations@gmail.com

| 06 61 32 83 30

5 € pour les non-adhérents (cotisation annuelle 2025)

Viens déguisé et prêt à trembler de plaisir ! .

Ancienne école maternelle Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 32 83 30

