Soirée Halloween à Charmes Charmes
Soirée Halloween à Charmes Charmes vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween à Charmes
Charmes Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Le 31 octobre 2025, en soirée, notre traditionnelle organisation pour Halloween, avec une chasse aux bonbons et à la soupe à la citrouille (et pas que),
Cette année l’ambiance sera tropicale dans le village Halloween, inspirée de la fête mexicaine du Jour des Morts… Comme d’habitude il y aura deux parcours, un pour les très téméraires, et un pour les moins téméraires… 0 .
Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 7 76 36 93 90 chateaudecharmes@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Halloween à Charmes Charmes a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard