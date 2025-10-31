Soirée Halloween à Charmes Charmes

Charmes Aisne

Gratuit

0

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Le 31 octobre 2025, en soirée, notre traditionnelle organisation pour Halloween, avec une chasse aux bonbons et à la soupe à la citrouille (et pas que),

Cette année l’ambiance sera tropicale dans le village Halloween, inspirée de la fête mexicaine du Jour des Morts… Comme d’habitude il y aura deux parcours, un pour les très téméraires, et un pour les moins téméraires… 0 .

Charmes 02800 Aisne Hauts-de-France +33 7 76 36 93 90 chateaudecharmes@orange.fr

