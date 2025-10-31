Soirée Halloween à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts
Soirée Halloween à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween à Cubzac les Ponts
Salle municipale Cubzac-les-Ponts Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Soirée halloween organisée à Cubzac les Ponts avec au programme tournée des bonbons à 17h30, animations les savants fous offertes, tombola avec 3 cartes cadeaux à la clé, snacking et buvette payant sur place, boum géante et photobooth. .
Salle municipale Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 02 11
English : Soirée Halloween à Cubzac les Ponts
German :
Italiano :
Espanol : Soirée Halloween à Cubzac les Ponts
L’événement Soirée Halloween à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2025-10-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme