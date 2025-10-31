Soirée Halloween à Cubzac les Ponts Cubzac-les-Ponts

Salle municipale Cubzac-les-Ponts Gironde

Début : 2025-10-31

Soirée halloween organisée à Cubzac les Ponts avec au programme tournée des bonbons à 17h30, animations les savants fous offertes, tombola avec 3 cartes cadeaux à la clé, snacking et buvette payant sur place, boum géante et photobooth. .

Salle municipale Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 02 11

