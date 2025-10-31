Soirée Halloween à Erbrée Erbrée

Soirée Halloween à Erbrée

Rue d’Anjou Erbrée Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Soirée Halloween à Erbrée le 31 octobre à partir de 18h.

L’association La Vie En Tête organise cette nouvelle édition de la soirée Halloween au profit de la lutte contre les gliomes pédiatriques. Les bénéfices serviront à soutenir les familles et la recherche médicale.

Enfants 18h-20h.

Ateliers maquillage bal des petits monstres.

Repas et soirée dansante.

Menu adulte 12€ Menu enfant 8€

Réservation obligatoire des repas via Helloasso

Salle des fêtes d’Erbrée, rue Pierre Simon, Erbrée.

Plus de détails sur la page Facebook de la Vie en Tête. .

Rue d’Anjou Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 15 03 48 55

