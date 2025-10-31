Soirée Halloween à Eygalières Eygalières
Soirée Halloween à Eygalières
Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 18h30.
Centre-ville d'Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône
Venez fêter Halloween à Eygalières, le vendredi 31 octobre à partir de 18h30 !
L’Amicale des Parents d’Élèves (APE) d’Eygalières vous invite à partager un moment magique et terrifiant pour Halloween !
Déguisement obligatoire !
Activités maléfiquement amusantes !
Ambiance festive et familiale, boissons réconfortantes, bonbons à volonté .
Centre-ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 19 53 63 apeeygalieres13810@gmail.com
English :
Come celebrate Halloween in Eygalières on Friday, 31st October, starting at 6:30 pm!
German :
Feiern Sie Halloween in Eygalières, am Freitag, den 31. Oktober, ab 18:30 Uhr!
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween a Eygalières venerdì 31 ottobre dalle 18.30!
Espanol :
Venga a celebrar Halloween en Eygalières el viernes 31 de octubre a partir de las 18.30 h
