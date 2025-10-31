Soirée Halloween à Eygalières Eygalières

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Venez fêter Halloween à Eygalières, le vendredi 31 octobre à partir de 18h30 !

L’Amicale des Parents d’Élèves (APE) d’Eygalières vous invite à partager un moment magique et terrifiant pour Halloween !



Déguisement obligatoire !

Activités maléfiquement amusantes !

Ambiance festive et familiale, boissons réconfortantes, bonbons à volonté .

Centre-ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 19 53 63 apeeygalieres13810@gmail.com

English :

Come celebrate Halloween in Eygalières on Friday, 31st October, starting at 6:30 pm!

German :

Feiern Sie Halloween in Eygalières, am Freitag, den 31. Oktober, ab 18:30 Uhr!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween a Eygalières venerdì 31 ottobre dalle 18.30!

Espanol :

Venga a celebrar Halloween en Eygalières el viernes 31 de octubre a partir de las 18.30 h

