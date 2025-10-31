Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran
Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus
Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Halloween à la Brasserie du Bahus !
Au programme:
– Soirée costumée
– DJ set disco
– Cocktail spécial
– Food truck, bonbons .
Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04
English : Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus
German : Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus
Italiano :
Espanol : Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus
L’événement Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2025-10-06 par Tourisme Aire Eugénie