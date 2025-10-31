Soirée Halloween à la Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran

Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Halloween à la Brasserie du Bahus !

Au programme:

– Soirée costumée

– DJ set disco

– Cocktail spécial

– Food truck, bonbons .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04

