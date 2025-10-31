Soirée Halloween à la Casa La Casa del Mar Plougasnou

Soirée Halloween à la Casa La Casa del Mar Plougasnou vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween à la Casa

La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 01:00:00

2025-10-31

Halloween se prépare à la Casa. Nous vous attendons le 31 octobre pour une soirée effrayante animée par DJ XAGO.

De 18h à 20h le bal des petits monstres avec distribution de bonbons.

De 20h à 1h le bal des grands sur du son disco, zouk, shatta, funk et variétés. Un shooter offert à toute personne venant déguisée.

On vous attend nombreux pour enflammer Primel !! .

La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58

