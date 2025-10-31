Soirée Halloween à la Casa La Casa del Mar Plougasnou
La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou Finistère
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31 01:00:00
2025-10-31
Halloween se prépare à la Casa. Nous vous attendons le 31 octobre pour une soirée effrayante animée par DJ XAGO.
De 18h à 20h le bal des petits monstres avec distribution de bonbons.
De 20h à 1h le bal des grands sur du son disco, zouk, shatta, funk et variétés. Un shooter offert à toute personne venant déguisée.
On vous attend nombreux pour enflammer Primel !! .
La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 19 23 58
