Soirée Halloween à la Cave des Beaux Arts Bourges

10 Rue des Beaux Arts Bourges Cher

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 00:30:00

2025-10-31

Préparez vos costumes les plus effrayants, Halloween s’invite à la Cave des Beaux Arts !

Les petits monstres seront à l’honneur avec une grande distribution de bonbons pour tous les enfants déguisés.

À la nuit tombée, place à la fête une soirée déguisée pleine de surprises vous attend, avec un concours de costumes et une bouteille offerte au grand gagnant. Venez savourer nos cocktails d’Halloween et nos desserts à thème, dans une ambiance musicale envoûtante ponctuée de sessions karaoké spéciales Halloween.

Une soirée à ne pas manquer pour frissonner et s’amuser jusqu’au bout de la nuit ! .

10 Rue des Beaux Arts Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 16 11

