Soirée Halloween à la Crémaillère Anlhiac

Soirée Halloween à la Crémaillère Anlhiac vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween à la Crémaillère

Restaurant la Crémaillère Anlhiac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Soirée Halloween avec menu unique à 25€ 13€ pour les enfants.

Soirée Halloween avec menu unique à 25€ 13€ pour les enfants. .

Restaurant la Crémaillère Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 87 72 lacremaillere24@gmail.com

English : Soirée Halloween à la Crémaillère

Halloween evening with unique menu at 25? 13? for children.

German : Soirée Halloween à la Crémaillère

Halloween-Abend mit einem Menü für 25? 13? für Kinder.

Italiano :

Serata di Halloween con menù unico a 25? 13? per i bambini.

Espanol : Soirée Halloween à la Crémaillère

Noche de Halloween con menú único a 25? 13? para niños.

L’événement Soirée Halloween à la Crémaillère Anlhiac a été mis à jour le 2025-10-17 par Isle-Auvézère