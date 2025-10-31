Soirée Halloween à la Crémaillère Anlhiac
Soirée Halloween avec menu unique à 25€ 13€ pour les enfants.
Restaurant la Crémaillère Anlhiac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 87 72 lacremaillere24@gmail.com
English : Soirée Halloween à la Crémaillère
Halloween evening with unique menu at 25? 13? for children.
German : Soirée Halloween à la Crémaillère
Halloween-Abend mit einem Menü für 25? 13? für Kinder.
Italiano :
Serata di Halloween con menù unico a 25? 13? per i bambini.
Espanol : Soirée Halloween à la Crémaillère
Noche de Halloween con menú único a 25? 13? para niños.
L’événement Soirée Halloween à la Crémaillère Anlhiac a été mis à jour le 2025-10-17 par Isle-Auvézère