Soirée Halloween à la Croisée à Lopérec. Lopérec
samedi 31 octobre 2026 · Lopérec
Informations pratiques
Lopérec
Soirée Halloween à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Soirée d’Halloween avec INFECTICIDE en concert !
Le samedi 31 octobre dès 19h00, La Croisée vous donne rendez-vous à la Salle Leborgne (derrière la mairie de Lopérec) pour une soirée explosive qui va faire trembler le bourg !
Au Programme :
La Petite Chorale de Lopérec (Chorale d’enfants)
Les Voix Expresses (Chorale Reprises Rock)
Mister Dollar (Électro-Rock)
INFECTICIDE (Clou du spectacle – Punk / Wave / Électro)
Bar & Restauration sur place :
Cocktails, tapas et palts spéciaux pour faire le plein d’énergie toute la soirée !
️ Tarifs & Infos :
Entrée : 10 € (1 boisson incluse pour les personnes déguisées)
5 € pour les enfants de 7 à 12 ans (Gratuit jusqu’à 6 ans)
1 verre offert si vous venez déguisé !
Lieu : Salle Leborgne (derrière la Mairie), 29590 Lopérec
Renseignements : 02 98 99 79 70 .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
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English :
L’événement Soirée Halloween à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ
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