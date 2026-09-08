Informations pratiques

Lopérec

Soirée Halloween à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Soirée d’Halloween avec INFECTICIDE en concert !

Le samedi 31 octobre dès 19h00, La Croisée vous donne rendez-vous à la Salle Leborgne (derrière la mairie de Lopérec) pour une soirée explosive qui va faire trembler le bourg !

Au Programme :

La Petite Chorale de Lopérec (Chorale d’enfants)

Les Voix Expresses (Chorale Reprises Rock)

Mister Dollar (Électro-Rock)

INFECTICIDE (Clou du spectacle – Punk / Wave / Électro)

Bar & Restauration sur place :

Cocktails, tapas et palts spéciaux pour faire le plein d’énergie toute la soirée !

️ Tarifs & Infos :

Entrée : 10 € (1 boisson incluse pour les personnes déguisées)

5 € pour les enfants de 7 à 12 ans (Gratuit jusqu’à 6 ans)

1 verre offert si vous venez déguisé !

Lieu : Salle Leborgne (derrière la Mairie), 29590 Lopérec

Renseignements : 02 98 99 79 70 .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

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English :

L’événement Soirée Halloween à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2026-09-08 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ