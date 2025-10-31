Soirée Halloween à la Guinguette Dorlisheim

Zone de Loisir du Trèfle Dorlisheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-11-01 02:00:00

2025-10-31

Ambiance envoûtante garantie ! DJ jusqu’à 2h pour enflammer la piste de danse. Profitez de délicieux plats gourmands et d’une soirée festive qui promet frissons et bonne humeur.

Zone de Loisir du Trèfle Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 46 56 44 guinguettedorlisheim@gmail.com

English :

Bewitching atmosphere guaranteed! DJ until 2am to set the dance floor alight. Enjoy delicious gourmet dishes and a festive evening that promises to thrill and delight.

German :

Eine bezaubernde Atmosphäre ist garantiert! DJ bis 2 Uhr, um die Tanzfläche zum Glühen zu bringen. Genießen Sie köstliche Gourmetgerichte und einen festlichen Abend, der Gänsehaut und gute Laune verspricht.

Italiano :

Atmosfera ammaliante garantita! DJ fino alle 2 del mattino per infiammare la pista da ballo. Godetevi i deliziosi piatti gourmet e una serata di festa che promette di emozionare e deliziare.

Espanol :

Ambiente de ensueño garantizado DJ hasta las 2 de la madrugada para animar la pista de baile. Disfrute de deliciosos platos gourmet y de una velada festiva que promete emocionar y deleitar.

