Soirée Halloween à la Guinguette Dorlisheim
Soirée Halloween à la Guinguette Dorlisheim vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween à la Guinguette
Zone de Loisir du Trèfle Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-11-01 02:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Ambiance envoûtante garantie ! DJ jusqu’à 2h pour enflammer la piste de danse. Profitez de délicieux plats gourmands et d’une soirée festive qui promet frissons et bonne humeur.
Ambiance envoûtante garantie ! DJ jusqu’à 2h pour enflammer la piste de danse. Profitez de délicieux plats gourmands et d’une soirée festive qui promet frissons et bonne humeur. .
Zone de Loisir du Trèfle Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 46 56 44 guinguettedorlisheim@gmail.com
English :
Bewitching atmosphere guaranteed! DJ until 2am to set the dance floor alight. Enjoy delicious gourmet dishes and a festive evening that promises to thrill and delight.
German :
Eine bezaubernde Atmosphäre ist garantiert! DJ bis 2 Uhr, um die Tanzfläche zum Glühen zu bringen. Genießen Sie köstliche Gourmetgerichte und einen festlichen Abend, der Gänsehaut und gute Laune verspricht.
Italiano :
Atmosfera ammaliante garantita! DJ fino alle 2 del mattino per infiammare la pista da ballo. Godetevi i deliziosi piatti gourmet e una serata di festa che promette di emozionare e deliziare.
Espanol :
Ambiente de ensueño garantizado DJ hasta las 2 de la madrugada para animar la pista de baile. Disfrute de deliciosos platos gourmet y de una velada festiva que promete emocionar y deleitar.
L’événement Soirée Halloween à la Guinguette Dorlisheim a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig