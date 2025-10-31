Soirée Halloween à la Micro-Folie La Micro-Folie Surgères

Soirée Halloween à la Micro-Folie La Micro-Folie Surgères vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween à la Micro-Folie

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Soirée Halloween avec le jeu du loup garou .

Qui a peur du Grand Méchant Loup ? Si vous êtes assez courageux pour venir tenter votre chance, venez jouer !

Deux sessions (dès 8 ans) sur inscription.

La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Halloween evening with the werewolf game.

Who’s afraid of the Big Bad Wolf? If you’re brave enough to come and try your luck, come and play!

Two sessions (ages 8 and up) with registration.

German :

Halloween-Abend mit dem Spiel Werwolf .

Wer hat Angst vor dem großen bösen Wolf? Wenn Sie mutig genug sind, um Ihr Glück zu versuchen, kommen Sie zum Spielen!

Zwei Sitzungen (ab 8 Jahren) mit Anmeldung.

Italiano :

Notte di Halloween con il gioco del lupo mannaro.

Chi ha paura del lupo cattivo? Se siete abbastanza coraggiosi da venire a tentare la fortuna, venite a giocare!

Due sessioni (a partire dagli 8 anni) su iscrizione.

Espanol :

Noche de Halloween con el juego del hombre lobo.

¿Quién teme al Lobo Feroz? Si eres lo suficientemente valiente como para venir a probar suerte, ¡ven a jugar!

Dos sesiones (a partir de 8 años) previa inscripción.

