Soirée Halloween à la Micro-Folie La Micro-Folie Surgères

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Soirée Halloween avec le jeu du loup garou .
Qui a peur du Grand Méchant Loup ? Si vous êtes assez courageux pour venir tenter votre chance, venez jouer !
Deux sessions (dès 8 ans) sur inscription.
La Micro-Folie Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Halloween evening with the werewolf game.
Who’s afraid of the Big Bad Wolf? If you’re brave enough to come and try your luck, come and play!
Two sessions (ages 8 and up) with registration.
German :
Halloween-Abend mit dem Spiel Werwolf .
Wer hat Angst vor dem großen bösen Wolf? Wenn Sie mutig genug sind, um Ihr Glück zu versuchen, kommen Sie zum Spielen!
Zwei Sitzungen (ab 8 Jahren) mit Anmeldung.
Italiano :
Notte di Halloween con il gioco del lupo mannaro.
Chi ha paura del lupo cattivo? Se siete abbastanza coraggiosi da venire a tentare la fortuna, venite a giocare!
Due sessioni (a partire dagli 8 anni) su iscrizione.
Espanol :
Noche de Halloween con el juego del hombre lobo.
¿Quién teme al Lobo Feroz? Si eres lo suficientemente valiente como para venir a probar suerte, ¡ven a jugar!
Dos sesiones (a partir de 8 años) previa inscripción.
