Soirée Halloween à l’Étoile Cinéma l’Étoile Saint-Médard-en-Jalles

Soirée Halloween à l’Étoile Vendredi 31 octobre, 18h00 Cinéma l’Étoile Gironde
Un film = tarifs habituels du cinéma / 2 films = 10€
Vendredi 31 octobre à 18h venez frissonner à l’Étoile lors de leur soirée spéciale Halloween !
Venez tester vos connaissances sur le maître de l’horreur Stephen King avant la séance du premier film Marche ou crève à 18h. Puis plonger dans un thriller d’épouvante avec le film Évanouis à 20h30.
Les films proposés
- Marche ou crève de Francis Lawrence – Interdit au – de 16 ans.
Le jeune Garraty va concourir pour » La longue marche », une compétition qui compte cent participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n’est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi…
- Évanouis, un thriller de Zach Cregger Interdit au – de 12 ans.
Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui – ou quoi – est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.
Informations pratiques
- Films en VOST
Cette année encore, le cinéma l’Étoile vous propose une soirée qui vous fera frissonner d’horreur le 31 octobre cinéma