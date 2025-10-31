Soirée Halloween à l’Étoile Cinéma l’Étoile Saint-Médard-en-Jalles

Soirée Halloween à l’Étoile Cinéma l’Étoile Saint-Médard-en-Jalles vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween à l’Étoile Vendredi 31 octobre, 18h00 Cinéma l’Étoile Gironde

Un film = tarifs habituels du cinéma / 2 films = 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T18:00:00+01:00 – 2025-10-31T23:30:00+01:00

Fin : 2025-10-31T18:00:00+01:00 – 2025-10-31T23:30:00+01:00

Vendredi 31 octobre à 18h venez frissonner à l’Étoile lors de leur soirée spéciale Halloween !

Venez tester vos connaissances sur le maître de l’horreur Stephen King avant la séance du premier film Marche ou crève à 18h. Puis plonger dans un thriller d’épouvante avec le film Évanouis à 20h30.

Les films proposés

Marche ou crève de Francis Lawrence – Interdit au – de 16 ans.

Le jeune Garraty va concourir pour » La longue marche », une compétition qui compte cent participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n’est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi…

Évanouis, un thriller de Zach Cregger Interdit au – de 12 ans.

Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui – ou quoi – est à l’origine de ce phénomène inexpliqué.

Informations pratiques

Films en VOST

Cinéma l’Étoile Place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letoile-saintmedard.fr/ »}]

Cette année encore, le cinéma l’Étoile vous propose une soirée qui vous fera frissonner d’horreur le 31 octobre cinéma