Soirée halloween à l’Hippocampe Piscine l’Hippocampe Saint-André-de-Cubzac

Soirée halloween à l’Hippocampe Piscine l’Hippocampe Saint-André-de-Cubzac jeudi 30 octobre 2025.

Soirée halloween à l’Hippocampe

Piscine l’Hippocampe 275 Avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Cette année encore, nous allons célébrer Halloween à L’Hippocampe ! Mais attention, il ne s’agira pas cette année de l’habituel parcours de l’horreur car 2 défis seront à relever !

Une chasse à l’horreur une exploration du centre avec une récolte d’indices pour trouver un trésor caché…

Un blind test spécial Halloween deviner d’où provient un extrait audio ou une musique bien connue…

Places limitées ! Les inscriptions et le règlement se font à l’accueil du centre aquatique.

Nous déconseillons la soirée aux jeunes enfants et/ou aux personnes sensibles. .

Piscine l’Hippocampe 275 Avenue Boucicaut Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 01 86 00

English : Soirée halloween à l’Hippocampe

German : Soirée halloween à l’Hippocampe

Italiano :

Espanol : Soirée halloween à l’Hippocampe

L’événement Soirée halloween à l’Hippocampe Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2025-10-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme