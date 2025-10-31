Soirée Halloween à Martaizé Martaizé

D20 Grand Rue Martaizé Vienne

Tarif : – –

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez avec vos meilleurs costumes au point de départ à l’église de Martaizé avec goûter, petit tour de la commune pour la récolte.

Partage des bonbons

Sous la responsabilité d’un parent

Sous réservation .

D20 Grand Rue Martaizé 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 44 78

