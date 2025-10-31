Soirée Halloween à Martaizé Martaizé
Soirée Halloween à Martaizé Martaizé vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween à Martaizé
D20 Grand Rue Martaizé Vienne
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Venez avec vos meilleurs costumes au point de départ à l’église de Martaizé avec goûter, petit tour de la commune pour la récolte.
Partage des bonbons
Sous la responsabilité d’un parent
Sous réservation .
D20 Grand Rue Martaizé 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 44 78
