Soirée Halloween à Nérac Espace d’Albret Nérac

Espace d’Albret 51 Quai de la Baise Nérac Lot-et-Garonne
C’est Halloween à Nérac ! Cette année encore, petits et grands monstres, sorcières et sorciers, squelettes et créatures de toutes sortes sont attendus vendredi 31 octobre à partir de 19h dans la salle des fêtes de l’Espace d’Albret !
Au programme
Soirée déguisée avec DJ Alex Sono,
Boissons de sorcières et autres baves de crapaud…
Des friandises… ou un sort !
Grand concours de citrouilles
Oserez-vous vous y aventurer ?
Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans Entrée libre Pas de réservation .
Espace d’Albret 51 Quai de la Baise Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
