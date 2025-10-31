Soirée Halloween à Nérac Espace d’Albret Nérac

Soirée Halloween à Nérac Espace d’Albret Nérac vendredi 31 octobre 2025.

Soirée Halloween à Nérac

Espace d’Albret 51 Quai de la Baise Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

C’est Halloween à Nérac ! Cette année encore, petits et grands monstres, sorcières et sorciers, squelettes et créatures de toutes sortes sont attendus vendredi 31 octobre à partir de 19h dans la salle des fêtes de l’Espace d’Albret !

Au programme

Soirée déguisée avec DJ Alex Sono,

Boissons de sorcières et autres baves de crapaud…

Des friandises… ou un sort !

Grand concours de citrouilles

Oserez-vous vous y aventurer ?

Ouvert aux enfants jusqu’à 12 ans Entrée libre Pas de réservation .

Espace d’Albret 51 Quai de la Baise Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Soirée Halloween à Nérac

German : Soirée Halloween à Nérac

Italiano :

Espanol : Soirée Halloween à Nérac

L’événement Soirée Halloween à Nérac Nérac a été mis à jour le 2025-10-07 par OT de l’Albret