Place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Début : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Vendredi 31 octobre PALIS Soirée Halloween. A partir de 19h30 à la salle des fêtes.

Venez danser dans votre plus beau costume lors de cette soirée spéciale Halloween animée par DJ N.A.S.

Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Contacts +33 (0)6 66 95 07 34 +33 (0)6 64 09 91 82 .

Place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 64 09 91 82

L’événement Soirée Halloween Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance