Soirée Halloween Aix-Villemaur-Pâlis
Soirée Halloween Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween
Place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Vendredi 31 octobre PALIS Soirée Halloween. A partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Venez danser dans votre plus beau costume lors de cette soirée spéciale Halloween animée par DJ N.A.S.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
Contacts +33 (0)6 66 95 07 34 +33 (0)6 64 09 91 82 .
Place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 64 09 91 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Halloween Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance