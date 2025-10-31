Soirée Halloween au 7 Le 7 Passe à Table Castres-Gironde
Soirée Halloween au 7 Le 7 Passe à Table Castres-Gironde vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween au 7
Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde Gironde
Soirée Halloween au 7 !!!
Venez profiter d’un bon repas pour finir sur une ambiance festive et piquante avec De Caps et d’Aiguilles présent ce soir là pour vos tattoos ! Pensez à réserver, les places sont limitées ! .
Le 7 Passe à Table 7 Place de la Mairie Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 29 61 69 le7etnous@gmail.com
