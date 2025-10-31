Soirée Halloween au Brias Tournemire
Soirée Halloween au Brias Tournemire vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween au Brias
Place de La Gare Tournemire Aveyron
Début : Vendredi 2025-10-31
Le Bria’s fait trembler les murs pour Halloween ! Une soirée enflammée avec Spitfire — rock, frissons et saveurs au menu !
Le Brias vous propose une soirée spéciale Halloween
Rendez vous avec le plus horrible de vos déguisements pour profiter d’une soirée rockeuse avec le groupe Spitfire
Au programme:
Inauguration de la nouvelle carte d’hiver.
Cocktail du troisième œil
Distribution de bonbons pour les petits et les grands .
Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com
English :
Bria?s shakes up the walls for Halloween! An evening of rock, thrills and flavours with Spitfire!
German :
Das Bria?s lässt an Halloween die Wände wackeln! Ein feuriger Abend mit Spitfire? Rock, Gänsehaut und Gaumenfreuden stehen auf dem Programm!
Italiano :
Il Bria’s scuote le pareti per Halloween! Una serata infuocata con Spitfire? rock, brividi e sapori nel menu!
Espanol :
¡Bria’s sacude las paredes por Halloween! ¡Una noche de fuego con Spitfire? rock, emociones y sabores en el menú!
L’événement Soirée Halloween au Brias Tournemire a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)