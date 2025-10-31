Soirée Halloween au Brias Tournemire

Soirée Halloween au Brias

Place de La Gare Tournemire Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-31

2025-10-31

Le Bria’s fait trembler les murs pour Halloween ! Une soirée enflammée avec Spitfire — rock, frissons et saveurs au menu !

Le Brias vous propose une soirée spéciale Halloween

Rendez vous avec le plus horrible de vos déguisements pour profiter d’une soirée rockeuse avec le groupe Spitfire

Au programme:

Inauguration de la nouvelle carte d’hiver.

Cocktail du troisième œil

Distribution de bonbons pour les petits et les grands .

Place de La Gare Tournemire 12250 Aveyron Occitanie +33 6 21 13 20 06 restaurantlebrias@gmail.com

English :

Bria?s shakes up the walls for Halloween! An evening of rock, thrills and flavours with Spitfire!

German :

Das Bria?s lässt an Halloween die Wände wackeln! Ein feuriger Abend mit Spitfire? Rock, Gänsehaut und Gaumenfreuden stehen auf dem Programm!

Italiano :

Il Bria’s scuote le pareti per Halloween! Una serata infuocata con Spitfire? rock, brividi e sapori nel menu!

Espanol :

¡Bria’s sacude las paredes por Halloween! ¡Una noche de fuego con Spitfire? rock, emociones y sabores en el menú!

L’événement Soirée Halloween au Brias Tournemire a été mis à jour le 2025-10-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)