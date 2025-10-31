Soirée Halloween au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron
Soirée Halloween au camping Le Plô Sévérac d’Aveyron vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween au camping Le Plô
Recoules Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Préparez-vous pour une soirée Halloween en musique au camping Le Plô, avec un repas-concert ensorcelant !
Rendez-vous le vendredi 31 octobre à partir de 21h au camping Le Plô à Recoules pour un repas-concert rock and soul avec Liz Live Music.
Au menu (18 €)
Assiette de charcuterie
Tartiflette fondante
Flaune
Vin et café compris.
Réservation du repas obligatoire avant le 30 octobre au 06 86 63 63 75. .
Recoules Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 86 63 63 75
English :
Get ready for a musical Halloween evening at Le Plô campsite, with a spellbinding concert-meal!
German :
Bereiten Sie sich auf einen musikalischen Halloween-Abend auf dem Campingplatz Le Plô vor, mit einem verhexten Konzert-Essen!
Italiano :
Preparatevi a una serata di Halloween all’insegna della musica al campeggio Le Plô, con una cena-concerto da brivido!
Espanol :
Prepárese para una velada musical de Halloween en el camping Le Plô, ¡con una cena concierto hechizante!
