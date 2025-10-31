Soirée Halloween au Cinéma Château-Renard
Soirée Halloween au Cinéma Château-Renard vendredi 31 octobre 2025.
Soirée Halloween au Cinéma
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Pour Halloween, le cinéma Vox vous a concocté
un programme cinématographique frissonnant !
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
For Halloween, the Vox cinema has put together
a chilling program of films!
German :
Für Halloween hat das Vox-Kino für Sie zusammengestellt
ein gruseliges Filmprogramm!
Italiano :
Per Halloween, il cinema Vox ha messo a punto una
un programma di film da brivido!
Espanol :
Para Halloween, el cine Vox ha preparado
¡un escalofriante programa de películas!
