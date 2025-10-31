Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Halloween au Cinéma Château-Renard vendredi 31 octobre 2025.

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Pour Halloween, le cinéma Vox vous a concocté
un programme cinématographique frissonnant !
un programme cinématographique frissonnant ! 7  .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 

English :

For Halloween, the Vox cinema has put together
a chilling program of films!

German :

Für Halloween hat das Vox-Kino für Sie zusammengestellt
ein gruseliges Filmprogramm!

Italiano :

Per Halloween, il cinema Vox ha messo a punto una
un programma di film da brivido!

Espanol :

Para Halloween, el cine Vox ha preparado
¡un escalofriante programa de películas!

