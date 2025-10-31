Soirée Halloween au musée Jean-Jacques Henner Musée Jean-Jacques Henner Paris

Soirée Halloween au musée Jean-Jacques Henner Musée Jean-Jacques Henner Paris vendredi 31 octobre 2025.

Le duo de clowns Ultrason (Lydie Gustin) et Champion (Francis Albiero) sont allés aux toilettes du musée juste avant la fermeture. Quand ils sortent, toutes les lumières sont éteintes et le musée est fermé. En cherchant la sortie, les deux compères sont happés par les œuvres et découvrent peu à peu tous les secrets que recèle le musée Jean-Jacques Henner…

Performance déconseillée aux moins de 8 ans.

Tarifs

Tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €

Tarif Famille : 30€ (4 pers)

Des visites-performances « Frontal » par la compagnie Les 2 de la Spontanée vous attendent pour la soirée d’Halloween.

Le vendredi 31 octobre 2025

de 18h00 à 21h00

payant Tout public.

Musée Jean-Jacques Henner 43, avenue de Villiers 75017 Paris

https://musee-henner.fr/agenda/evenement/soiree-halloween